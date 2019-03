Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marienberg (dpa/ns) - Bei einem Verkehrsunfall in Marienberg (Erzgebirgskreis) sind am Sonntag drei junge Frauen schwer verletzt worden. Die 19-jährige Fahrerin des Autos habe in einer Rechtskurve die Gewalt über den Wagen verloren und war trotz Gegenlenkens gegen eine Hauswand geprallt, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Die Fahrerin sowie zwei 17 und 19 Jahre alte Begleiterinnen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.