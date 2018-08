Autofahrerin missachtet Gegenverkehr: vier Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 242 im Landkreis Mansfeld-Südharz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Am Abzweig nach Wippra, einem Ortsteil von Sangerhausen, wollte eine 76-jährige Autofahrerin am Sonntag nach links abbiegen, wie die Polizei in Halle am Montag mitteilte. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 76-Jährige und ihre Beifahrerin sowie der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und dessen Beifahrer wurden schwer verletzt. Alle vier kamen ins Krankenhaus.