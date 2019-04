Zusammenstoß mit Straßenbahn: Autofahrerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Eine 61 Jahre alte Frau ist beim Zusammenstoß ihres Autos mit einer Straßenbahn in Mannheim schwer verletzt worden. Sie wollte ihren Wagen nach Angaben der Polizei am Donnerstag auf einer Straße wenden und übersah dabei die Straßenbahn. Der Wagen wurde stark beschädigt und die Frau im Wrack eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie mit schwerem Gerät. Die 61-Jährige kam in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn erlitten der Fahrer einen Schock und eine Frau leichte Verletzungen.