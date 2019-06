Straßenbahn prallt gegen Bauzaun: Neun Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bauzaun sind in Mannheim neun Menschen verletzt worden. Ein Mann soll den Zaun einer nahe gelegenen Baustelle so platziert zu haben, dass er auf die Gleise ragte, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag durchschlug der Zaun demnach die Frontscheibe und zwei Seitenscheiben der Bahn. Die neun Menschen seien durch das geborstene Glas leicht verletzt worden. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. An der Straßenbahn entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Gegen den Verdächtigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.