Sperrung in Mannheim nach Straßenbahn-Unfall aufgehoben

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Straßenbahnen und vielen Verletzten in Mannheim ist die gesperrte Straße wieder befahrbar. Die Sperrung des Kaiserrings Richtung Hauptbahnhof sei wieder aufgehoben worden, twitterte die Polizei am Donnerstag. Bei dem Unfall waren nach ersten Erkenntnissen 21 Menschen verletzt worden.

Gegen 6.00 Uhr war eine Straßenbahn der Linie 5 an der Haltestelle Kunsthalle in der Innenstadt auf eine vorausfahrende Bahn in Richtung Hauptbahnhof geprallt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Der Kaiserring war in Fahrtrichtung Hauptbahnhof daraufhin voll gesperrt worden. Es gab Verkehrsbehinderungen.