Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, der Zug entgleiste daraufhin. Neun Menschen wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, darunter der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast schwer, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 32-jährige Fahrer des Lasters mit Anhänger an einer Kreuzung die rote Ampel missachtet und krachte in der Folge in die Straßenbahn. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.