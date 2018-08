Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Fahrschüler ist in Mannheim mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 41-Jährige am Donnerstag beim Abbiegen die Kontrolle über die Maschine verloren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er zu schnell, wie ein Polizeisprecher sagte.