Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Autokollision sind in Mannheim-Sandhofen am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine 35-Jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto, es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden die 35-Jährige und der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie dessen Begleiterin verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.