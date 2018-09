Fahrer kurz abgelenkt: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malchow (dpa/mv) - Drei Menschen sind bei einem Unfall an der Autobahnauffahrt Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Ein 75 Jahre alter Fahrer sei am Samstag beim Abbiegen in Richtung Rostock kurz abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit. Sein Wagen stieß so heftig mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dass er noch gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert wurde. Die 71 Jahre alte Beifahrerin im entgegenkommenden Wagen erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Autos im Alter von 76 Jahren kam mit leichten Blessuren davon, ebenso der Unfallverursacher. Der Fahrer (61) des dritten Wagens blieb unverletzt.