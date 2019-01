Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malchow (dpa/mv) - Ein Mitarbeiter des Sägewerks in Malchow hat sich am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall leicht verletzt. Der 26 Jahre alte Mann sei im Betrieb im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von einem Arbeitswagen gestürzt, als er ein verrutschtes Brett zurechtrücken wollte, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich eine Verletzung am Knie zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.