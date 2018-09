Tankwagen verliert Phosphorsäure und sorgt für Riesen-Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Tankwagen hat wegen eines Lecks literweise ätzende Flüssigkeit verloren und für ein Verkehrschaos in einem Teil von Mainz gesorgt. Der Lastwagen habe am Dienstag rund 240 Liter einer 75-prozentigen Phosphorsäure auf der Straße verteilt, berichtete die Feuerwehr. Als der Fahrer das Leck an dem vielbefahrenen Kreisel im Mainzer Stadtteil Mombach bemerkt habe, sei er zu einer chemischen Fabrik im nahen Budenheim zurückgefahren. Dabei bildeten sich vor allem in Kurven und Kreuzungen kleine Pfützen, der Stoff machte die Straßen schmierig.

Die Feuerwehr nahm die Pfützen nach eigenen Angaben mit einem Bindemittel auf. Der Kreisverkehr sei gesperrt worden, damit der Straßenbelag gereinigt werden konnte. Das führte zu einem riesigen Stau von der Rheinallee zur Schiersteiner Brücke (Autobahn 643) nach Wiesbaden. Damit der Verkehr besser rollte, schaltete die Polizei laut Feuerwehr einige Ampeln vorübergehend aus. Erst nach mehreren Stunden waren der Kreisel und die Straßen Richtung Budenheim gereinigt.