Streifenwagen verunglückt auf dem Weg zu Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Streifenwagen ist in Mainz auf dem Weg zu einem Unfallopfer selbst in einen Unfall verwickelt worden. Dabei seien die zwei im Wagen sitzenden 25 und 27 Jahre alten Beamtinnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 25-jährige Fahrerin hatte demnach an einer Kreuzung einen Kleintransporter übersehen. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 35 000 Euro.