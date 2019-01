Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Mainz ist eine Frau ums Leben gekommen. Kollidiert seien am Donnerstag zwischen den Stadtteilen Gonsenheim und Drais ein Auto sowie ein Lkw eines Entsorgungsbetriebs, wie die Polizei mitteilte. Die Pkw-Fahrerin starb noch am Unfallort. Die Ursache für den Frontalzusammenstoß ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Im Einsatz war neben der Polizei und der Berufsfeuerwehr Mainz auch ein Rettungshubschrauber. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.