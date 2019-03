Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Mainz schwer verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hatte die Frau am Dienstagabend beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei in Mainz am Mittwoch berichtete. Die 29 Jahre alte Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall mit dem Auto schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang sei aber noch nicht geklärt. Die Polizei hofft dabei auf Zeugen.