Magstadt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Magstadt (Landkreis Böblingen) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 73-jähriger Autofahrer am Freitag beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Verursacher und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wie auch die beiden Insassen des anderen Wagens schwer verletzt in eine Klinik kamen. Die Autos waren Schrott und wurden abgeschleppt.