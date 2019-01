Autobahn 4 nach Verkehrsunfall wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdala (dpa/th) - Die nach einem Verkehrsunfall über mehrere Stunden im Bereich Magdala gesperrte Autobahn 4 ist am Dienstagmorgen wieder frei gegeben worden. Sie war in Richtung Frankfurt am Main von etwa 1.30 Uhr bis 6.30 Uhr gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Kleintransporter habe in der Nacht zu Dienstag aus noch unbekannter Ursache seinen Anhänger verloren. Durch den Unfall sei der Tank des Fahrzeugs aufgerissen und Diesel ausgelaufen. Die Feuerwehr konnte den Diesel schnell binden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.