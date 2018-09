Per Haftbefehl gesuchter Mann springt aus Fenster: Verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa/sa) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist bei der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster in Wittenberg gesprungen und dabei schwer verletzt worden. Der 35-Jährige habe sich zuvor in einer Bar aggressiv verhalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daraufhin wurden die Beamten alarmiert. Der Mann war beim Eintreffen der Polizei jedoch bereits zu seiner Freundin nach Hause geflüchtet. Als die Beamten dort klingelten, berichtete ein Nachbar, dass jemand eben aus dem Fenster gesprungen sei. Auf dem Gehweg fand die Polizei den schwer verletzten Mann. Der 35-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.