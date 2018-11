Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Ein Lastwagen-Unfall hat auf der Autobahn 9 bei Weißenfels für mehrstündige Behinderungen gesorgt. Der Fahrer war am Dienstagmittag von der A9 in Richtung München gefahren und in der Abfahrt Weißenfels in einer Kurve in den Straßengraben gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug musste geborgen werden, die Autobahnabfahrt blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag gaben die Einsatzkräfte die Strecke wieder frei.