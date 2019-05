Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lützen (dpa/sa) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Lützen ist ein Güterzug mit einem Auto zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten den 60 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Halle am Montagmorgen mitteilte. Der Autofahrer habe am Sonntagabend die Gleise überquert, als der Güterzug kam. Das Auto wurde noch mehrere Meter mitgeschleift. Die Polizei ermittelt gegen den 60-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.