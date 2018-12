Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lützen (dpa/sa) - Eine 84 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall im Burgenlandkreis schwer verletzt worden. Die Frau wich am Samstagnachmittag in Lützen einem Auto aus, dessen Fahrer ihr die Vorfahrt genommen habe, teilte die Polizei mit. Dabei stürzte sie an einer Bordsteinkante. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Die 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.