Vier Lastwagen in Unfall verwickelt: A2 zeitweise gesperrt

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit vier Lastwagen und einem Auto auf der A2 bei Dortmund ist die Fahrbahn in Richtung Hannover am frühen Dienstagabend zeitweise voll gesperrt gewesen. Ein Lastwagen sei auf den vorausfahrenden Verkehr aufgefahren und habe zwei Lkw und ein Auto ineinandergeschoben, sagte eine Polizeisprecherin. Ein vierter Lastwagen krachte schließlich noch in die Unfallstelle. In einer ersten Bilanz sprachen die Einsatzkräfte von einer schwer und zwei leicht verletzten Menschen. Der Stau bedeutete für Autofahrer laut Straßen.NRW weit mehr als eine Stunde Verzögerung.