Lüchow (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lüchow gestorben. Nach ersten Erkenntnissen, sei der 21 Jahre alte Mann zu schnell durch eine enge Kurve gefahren und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend prallte er gegen ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall am Samstag verletzte er sich so stark am Oberkörper, dass er noch am Unfallort starb.