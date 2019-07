Radfahrer prallt gegen Klotür

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Eine Toilettentür hat in Lübstorf (Nordwestmecklenburg) zu einem nicht alltäglichen Unfall geführt. Ein Mann wollte eine am Fuß- und Radweg aufgestellte mobile Baustellentoilette gerade in dem Moment verlassen, als ein Radfahrer die Stelle passierte, wie die Polizei in Wismar am Montag mitteilte. Der Radler prallte gegen die Klotür. Bei der Kollision, die sich schon am Freitag ereignete, hätten beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Rad und Dixi-Klo überstanden den Zusammenprall laut Polizei allerdings ohne sichtbare Schäden.