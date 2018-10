Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall nahe Wismar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Ein 33-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Lübow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ums Leben gekommen. Ein weiterer Autofahrer im Alter von 35 Jahren erlitt am Dienstagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien die Fahrzeuge der beiden Männer auf einer Landstraße am Ende einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge unklar. Der jüngere Autofahrer starb noch am Unfallort. Der Ältere wurde in ein Krankenhaus gebracht.