Lastwagen schiebt vier Autos zusammen: fünf Verletzte auf A1

Lübeck (dpa/lno) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 1 bei Lübeck im stockenden Verkehr auf ein Auto aufgefahren und hat dabei insgesamt vier Wagen ineinander geschoben. Bei dem Auffahrunfall am Samstag wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Zentrum und Bad Schwartau in Richtung Norden. Der 41-jährige Lastwagenfahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Zwei der Autoinsassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.