Autofahrer rast in Telefonzelle: Lebensgefährlich verletzt

Lübeck (dpa/lno) – Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Lübeck lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer aus dem Kreis Stormarn war am Sonnabend in den Gegenverkehr geraten, hatte den Radweg und den Gehweg überfahren und eine Telefonzelle zerstört. Eine 62 Jahre alte Fußgängerin brachte sich mit einem Sprung in Sicherheit und verletzte sich dabei leicht, teilte die Polizei am Montag mit. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird nach Angaben der Polizei auf 40 000 Euro geschätzt. Als Unfallursache wird ein medizinischer Notfall vermutet.