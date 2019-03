32-Jähriger kracht gegen Baum: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Ein 32-Jähriger ist bei einem Autounfall in Lübeck schwer verletzt worden. Der Mann sei am späten Freitagabend auf der Wesloer Landstraße mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde in dem Unfallwagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Laut Polizeiangaben besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden hat.