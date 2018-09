Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgänger in Zossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zossen (dpa/bb) - Ein Mann hat in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) Fahrerflucht begangen, nachdem er einen Passanten überfahren und schwer verletzt hatte. In der Nacht zu Samstag habe der Fahrer mit seinem Kleintransporter den Fußgänger erfasst, als dieser die Straße überquerte, teilte das Lagezentrum Brandenburg mit. Der Mann flüchtete daraufhin mit seinem Wagen, stellte sich aber kurz nach Mitternacht in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald). Das schwer verletzte Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Unfallklinik geflogen. Zur Unfallursache konnte sich die Polizei noch nicht äußern.