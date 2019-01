Stromschlag: Lkw-Fahrer kommt auf BASF-Gelände ums Leben

17. Januar 2019 16:43 Unfälle - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Durch einen tödlichen Stromschlag ist auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der Zwischenfall mit einem Mitarbeiter einer externen Firma habe sich am Morgen ereignet, teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mit. Der Polizei zufolge handelte es sich bei dem Opfer um einen 50-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen, der den Chemiekonzern als Spediteur belieferte.

Der Mann habe seinen Lastwagen im Bereich eines Bahnhaltes abgestellt und sei auf das Fahrzeug geklettert. Da der Wagen dabei unter einer Starkstromleitung stand, sei es zu dem tödlichen Stromstoß gekommen, hieß es. Warum der 50-Jährige auf das Fahrzeug stieg, war zunächst unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten.

Wegen des Unfalls kam es zu Problemen auf den Schienen. Es habe deswegen eine Oberleitungsstörung gegeben, teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen dem Ludwigshafener Hauptbahnhof und den Stationen am BASF-Gelände konnten zwischenzeitlich keine Züge fahren.