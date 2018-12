Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Ludwigshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei Autos seien aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mensch wurde in seinem Auto eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, eine weitere Person war ebenfalls im Fahrzeug eingeschlossen.

In dem zweiten Auto wurden drei Personen leicht verletzt. Nähere Angaben zum Unfallhergang sowie zu den Verletzten konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht machen.