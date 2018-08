Frau ohne Führerschein baut Unfall: 10 000 Euro Schaden

18. August 2018 13:32 Unfälle - Ludwigshafen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in Ludwigshafen ist ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Die 31-jährige Verursacherin des Unfalls vom Freitag hatte zudem keinen Führerschein mehr, wie die Polizei Rheinpfalz am Samstag mitteilte. Als die Frau in eine Allee abbiegen wollte, übersah sie den Angaben zufolge ein entgegenkommendes Auto und stieß frontal damit zusammen. Die Frau und zwei Menschen im anderen Auto verletzten sich leicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Da die beschädigten Fahrzeuge auf Gleisen standen, war der Straßenbahnverkehr für fast eine Stunde eingestellt. Warum die 31-Jährige keinen Führerschein mehr besitzt, war unklar.