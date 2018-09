Schwerer Auffahrunfall: A1 bei Osnabrück Stunden gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lotte (dpa/lnw) - Nach einer Karambolage mit drei Lastwagen und einem Wohnmobil musste die Autobahn 1 hinter dem Kreuz Lotte Osnabrück in Fahrtrichtung Bremen am Dienstagmittag für etliche Stunden gesperrt werden. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Für die Räumung der Fahrbahn war die Strecke auf der Grenze zu Niedersachsen zwischen dem Kreuz und Osnabrück-Hafen bis zum frühen Abend gesperrt, sagte ein Polizei-Sprecher. Dann konnte sie wieder freigegeben werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf 15 Kilometer. Die Polizei riet, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Im stockenden Verkehr war um kurz vor 12 Uhr ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen erst in ein Wohnmobil und dann in ein Gespann mit Pferdeanhänger gefahren. Beide Fahrzeuge wurden auf die linke Fahrbahn geschleudert. Der Sattelzug rutschte weiter und schob ein Auto und zwei vorausfahrende Lastwagen ineinander. Der Fahrer des Sattelzugs wurde eingeklemmt und musste lebensgefährlich verletzt aus dem Führerhaus befreit werden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Auch die Beifahrerin des Wohnmobils erlitt schwere Verletzungen.