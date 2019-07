Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nassenheide (dpa/bb) - Bei einem Autounfall zwischen Nassenheide und Teschendorf (Kreis Oberhavel) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Wagen am Montagnachmittag auf der B96 in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Ausgang einer Linkskurve. Das Auto kam aus Richtung Oranienburg. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.