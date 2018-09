Radlerin knallt in Lörrach gegen Autotür und wird verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lörrach (dpa/lsw) - Eine Fahrradfahrerin ist in Lörrach gegen eine plötzlich geöffnete Autotür geprallt und schwer verletzt worden. Die Autofahrerin habe die Tür geöffnet, ohne sich umzuschauen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 18 Jahre alte Radlerin fuhr demnach auf dem Gehweg und nicht auf dem Fahrradstreifen auf der Straße. Bei dem Unfall am Donnerstag habe sie keinen Helm getragen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Einem Polizeisprecher zufolge werde gegen beide Frauen ermittelt. Gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die Radlerin wegen des verbotenen Fahrens auf dem Gehweg.