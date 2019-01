Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf eisglatter Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löhnberg/Limburg (dpa/lhe) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist auf einer eisglatten Landstraße in Mittelhessen in seinem Wagen mit einem Bus zusammengestoßen. Dabei erlitten der Mann und der Busfahrer schwere Verletzungen, wie die Polizei in Limburg am Samstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte der 38-Jährige am Freitag bei Löhnberg (Landkreis Limburg-Weilburg) bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Durch den Aufprall wurden Motor und Vorderachse des Autos abgerissen, sie landeten unter der Leitplanke. Der Schaden beträgt rund 18 000 Euro. In dem Bus saßen keine Reisenden.