Direkt aus dem dpa-Newskanal

Messingen (dpa/lni) - In Messingen (Landkreis Emsland) sind ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Wagen habe sich überschlagen und sei schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie es zu dem Unfall am Dienstagabend kam, war zunächst nicht klar.