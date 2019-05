Unfall mit drei Verletzten auf A3: Stau über 20 Kilometer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodgau (dpa/lhe) - Ein Unfall mit drei Verletzten hat am Freitag auf der Autobahn 3 bei Limburg (Kreis Limburg-Weilburg) einen 20 Kilometer langen Stau verursacht. In Richtung Frankfurt war am Vormittag ein Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen den Anhänger des Transporters.

Bei dem Unfall wurde der 26 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Sein ebenfalls 26 Jahre alter Beifahrer und die Autofahrerin wurden verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die A 3 wurde auf Höhe der Abfahrt Limburg-Nord in Richtung Frankfurt gesperrt. Der Verkehr staute sich laut Polizei auf bis zu 20 Kilometern. Erst nach mehreren Stunden gab die Polizei die Strecke wieder frei. Die Unfallursache und der entstandene Schaden waren zunächst unklar.