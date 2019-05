Eine Tote und neun Verletzte bei Unfall auf A3

08. Mai 2019 12:57 Unfälle - Limburg an der Lahn

Limburg (dpa/lhe) - Eine Frau ist bei einem schweren Unfall mit einem Kleinbus auf der Autobahn 3 in der Nähe von Limburg ums Leben gekommen. Neun weitere Businsassen seien schwer und teils lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Spurensicherung musste die Autobahn mehrfach gesperrt werden. Da die genaue Ursache des Unfalls noch unklar gewesen ist, suchte die Polizei nach Zeugen

Der Kleinbus war den Angaben nach am Dienstagabend nahe Limburg in Richtung Köln unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß. Es sei noch nicht geklärt, ob die Fahrzeuge nebeneinander oder hintereinander gefahren sind, sagte eine Polizeisprecherin. Nach der Kollision sei der Kleinbus zunächst gegen die Mittelleitplanke gestoßen, habe sich mehrfach überschlagen und sei dann auf der Gegenspur liegen geblieben. Eine Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Neun weitere Businsassen kamen verletzt in Kliniken.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Autobahn 3 musste in Richtung Frankfurt gesperrt werden. Nach rund fünf Stunden Bergungsarbeiten sei sie am Morgen wieder freigegeben worden, teilte die Polizei weiter mit. Am Vormittag wurde die Autobahn noch zweimal kurzzeitig gesperrt, um weitere Spuren zu sichern sowie Luftaufnahmen von der Unfallstelle anzufertigen.