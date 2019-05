Auto überschlägt sich auf A 3 bei Limburg: drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Limburg sind drei Menschen verletzt worden. In Richtung Köln waren am Samstagmittag zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Eines der Autos überschlug sich. Drei Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die A3 wurde zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Richtung Köln für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 17.00 Uhr bestand die Sperrung laut Polizei nicht mehr. Weitere Details waren zunächst unklar.