Biker bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein 48-jähriger Motorradfahrer hat sich in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Am Freitagabend war ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in eine Kreuzung eingefahren, wie die Polizei Zwickau am Samstag mitteilte. Dabei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs war.