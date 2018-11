Autos kollidieren an Kreuzung: Sechs Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 51-Jährige nahm am Montag einer 29-Jährigen an einer Kreuzung die Vorfahrt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Beide Autos krachten zusammen. Die Fahrerinnen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 60-Jähriger und ein einjähriges Kind aus dem Wagen der 29-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Zudem verletzten sich auch zwei Mitfahrer aus dem Auto der 51-Jährigen leicht. Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro.