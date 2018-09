Geländewagen überschlägt sich auf Feldweg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Liepen (dpa/mv) - Ein betrunkener Autofahrer und seine beiden Mitfahrer sind in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auf einem Feldweg nahe der Ortschaft Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hatte der 22 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über seinen Geländewagen verloren, woraufhin sich dieser überschlug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Rettungskräfte brachten die Verletzten - neben dem Fahrer zwei 22 und 27 Jahre alte Männer - zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Geländewagen entstand Totalschaden.