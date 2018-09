Radfahrerin weicht Fahrzeug aus und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lichtenstein (dpa/sn) - Bei einem Ausweichmanöver in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Der 67-Jährigen war am Freitag plötzlich auf ihrer Straßenseite ein Fahrzeug entgegengekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Radfahrerin wich aus. Dabei stürzte sie und verletzt sich schwer am Kopf. Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.