Lichtenstein (dpa/sn) - Eine junge Autofahrerin ist im Landkreis Zwickau frontal gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Die 20 Jahre alte Fahrerin sei am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Lichtenstein von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.