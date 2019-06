Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leutenberg (dpa/th) - Ein Motorradfahrer hat im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sei in einer Kurve von einer Straße nahe Leutenberg abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Motorrad prallte danach gegen einen Felsen, der Mann stürzte und zog sich schwere Bein- und Wirbelsäulenverletzungen zu. Er kam nach dem Unfall am Mittwoch per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.