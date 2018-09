Fünf Verletzte bei Unfall mit Bus im Saalekreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zöschen (dpa/sa) - Mehrere Menschen sind am Freitagnachmittag im Saalekreis bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus verletzt worden. Der Bus prallte auf der Bundesstraße 181 zwischen Zöschen und Göhren in ein abbiegendes Auto, wie die Polizei Sachsen-Anhalt Süd am Freitagabend mitteilte. Von den 16 Businsassen wurden drei schwer und zwei leicht verletzt, wobei beide Fahrer unter den Verletzten waren. Bis 17.30 Uhr musste die B181 voll gesperrt werden. Die unverletzten Fahrgäste konnten in einem Ersatzbus ihre Fahrt fortsetzen.