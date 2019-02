Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lennestadt (dpa/lnw) - Bei einem Schulbus-Unfall in Lennestadt im Sauerland sind 13 Kinder leicht verletzt worden. Der Bus sei am Dienstagmorgen im Ortsteil Grevenbrück von der Straße abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Grund sei möglicherweise Glätte gewesen. Die Kinder wurden vor Ort behandelt und die Eltern informiert. Wie viele Schüler in dem Bus waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.