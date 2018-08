Auto kracht in Bank: Schaulustige lösen weitere Unfälle aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lennestadt (dpa/lnw) - Ein 84-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Lennestadt im Sauerland in die Front einer Bankfiliale gekracht. Der Mann war beim Anfahren vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte er sich leicht. Aber damit nicht genug: Noch während der Unfallaufnahme lösten Schaulustige zwei weitere Unfälle aus. In beiden Fällen ließen sich Autofahrer so von dem Geschehen ablenken, dass sie vorausfahrenden Autos auffuhren. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.