Frau stirbt bei Unfall auf A1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lengerich (dpa/lnw) - Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Lengerich (Kreis Steinfurt) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau am Samstagabend die Kontrolle über ihren Wagen und streifte das Fahrzeug eines 18-jährigen Mannes. Das Auto der jungen Frau schleuderte in die Böschung. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Menschen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.