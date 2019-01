Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Zwölfjähriger ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge lief am Freitag an einer Straßenbahnhaltestelle auf die Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde er vom Auto einer 60-Jährigen erfasst. Der Zwölfjährige kam ins Krankenhaus.